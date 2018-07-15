Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, af konusunda ısrarlı... MHP yeni teklif hazırlıyor... /15 Temmuz 2018 11:44

Bahçeli, af konusunda ısrarlı... MHP yeni teklif hazırlıyor...

Af konusunda değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifini sunacaklardır" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, af konusunda da bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, konunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz."
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