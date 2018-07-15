Tavuk devi zor durumda... Konkordato ilan etti...













Şirketten konkordato başvurusuna dair yeni bir açıklama daha geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, "Kısa vadeli borçlar nedeniyle konkordatoya başvurduk" denildi.





Şirket yetkililerinin yumurta üretimini 10 gün içinde 2 milyon adetin üstüne çıkaracaklarını taahhüt ettikleri açıklamada, "2018'in ilk 6 ayında, 2017'nin ilk yarısındaki ciromuzu 10 milyon TL geçtik. 2017'yi 1,1 milyar TL ciroyla kapatan şirketimiz 2017'nin ilk yarısında 497 milyon TL ciro gerçekleştirmişti. 2018 yılının ilk 6 ayındaki ciromuz ise 507 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerine yer verildi.





Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Şirketimizin ticari faaliyetleri sekteye uğramasın diye; Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlere bu tarz dönemler için tanıdığı bu doğal hakkı kullanmayı gerekli gördük. Yaşanan sıkıntıları aşmak için; operasyonel maliyetlerimizi azaltacak hamleler yaparak karlılık odaklı büyüme stratejileri uyguluyoruz. Bu yenilenmeyi hızla hayata geçirdik, ilave finansman için de çeşitli kurumlarla görüşüp kaynak yaratmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz."





Şirket yetkililerinin yumurta üretimini 10 gün içinde 2 milyon adetin üstüne çıkaracaklarını taahhüt ettikleri açıklamada, "2018'in ilk 6 ayında, 2017'nin ilk yarısındaki ciromuzu 10 milyon TL geçtik. 2017'yi 1,1 milyar TL ciroyla kapatan şirketimiz 2017'nin ilk yarısında 497 milyon TL ciro gerçekleştirmişti. 2018 yılının ilk 6 ayındaki ciromuz ise 507 milyon TL'ye ulaştı" denildi.





Konkordato nedir?





Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.





İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.





Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.





Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.