Bahçeli, Alaattin Çakıcı için af istedi

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulunurken Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için af çağrısı yaptı.





Çakıcı için “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen” ifadelerini kullanan Bahçeli, Kürşat Yılmaz’ı da anarak, “100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?” diye sordu.