Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Alaattin Çakıcı için af istedi /12 Mayıs 2018 16:08

Bahçeli, Alaattin Çakıcı için af istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya sahip çıkan bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulunurken Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için af çağrısı yaptı.

Çakıcı için “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen” ifadelerini kullanan Bahçeli, Kürşat Yılmaz’ı da anarak, “100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?” diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, Alaattin Çakıcı için af istedi Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:51