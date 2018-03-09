Bağış kutusundan 4-5 TL çaldığı iddiasıyla iki çocuğa hapis cezası

Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davadaki anlatımlarına göre, 17 yaşındaki İ.K. ve 16 yaşındaki R.S.G adlı iki çocuk 2016 Eylül’ünde Eskişehir’e çalışmak için gitti. İki çocuk, kendilerini çağıran kişiye ulaşamayınca kalacak yerleri olmadığı için Tepebaşı ilçesindeki Fatih Camisi’ne girdi. Dava dosyasına göre, çocuklar camiye girerken pencere üzerinde çizik oluşturacak biçimde zorladı.





BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre, sabah çocuklar çıktıktan sonra görevli kişi camiye girildiğini ve içindeki bağış kutusunun kilidinin kırıldığını fark ederek polise haber verdi. Çocuklar yakalanarak haklarında ‘ibadethanede bulunan mala zarar vermek’ ve ‘hırsızlık’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.





4-5 TL’LİK BAĞIŞ KUTUSU İÇİN…





Fatih Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Cemal Y. de davaya ‘mağdur’ sıfatıyla katıldı. Cemal Y., olay günü camiye girdiğinde günlük olarak içinden ortalama 4-5 TL kadar bozuk paranın çıktığı, bazen ise hiç çıkmadığı sadaka kutusunun devrilmiş ve kilidinin kırılmış olduğunu gördüğünü, ancak bunu kimin yaptığını bilmediklerini söyledi. Dernek olarak veya şahsen bir şikayetlerinin olmadığını belirten Cemal Y., çocukların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına razı olduğunu bildirdi.





DELİL YOK HAPİS CEZASI VAR





Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi, iki çocuk hakkındaki davayı 1 Şubat’ta karara bağladı. Gerekçeli kararda, çocukların camiye girdiğine dair kamera kayıtları, parmak izi gibi delillerin olduğuna işaret edilirken hırsızlık suçlamasına neden olan sadaka kutusunun çocuklar tarafından kırılarak içindeki paranın alındığına dair hiçbir kanıt ileri sürülemedi. Mahkeme, buna karşın iki çocuğa da hırsızlık suçlamasıyla ceza verdi.





SUÇA MEYİLLİ KİŞİLİKMİŞ





Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını kullanmazken bunun çocuklar hakkındaki şu ‘kanaat’le yapıldığını belirtti:





“Suça sürüklenen çocukların silinme şartı gerçekleşmemiş mahkûmiyetleri bulunması, adli sicil kayıtlarından anlaşılan suça meyilli kişiliklerine nazaran ileride bir daha suç işlemeyecekleri kanaatine ulaşılamaması…”





Mahkeme ayrıca İ.K. hakkında verilen cezanın para cezasına çevrilmemesinin sebebini de şu ‘kanaat’iyle açıkladı: “İ. K.’nin aynı nev’i suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası mahkumiyeti bulunması ve adli sicil kaydına nazaran bu tür suçlara meyilli kişiliğine nazaran ileride bir daha suç işlemediği kanaatine ulaşılamadığından…”





BİR ÇOCUĞA HAPİS DİĞERİNE PARA CEZASI





Kararında, iddia edilen suç tarihinde 15 yaşından büyük olan İ.K.’ye ‘hırsızlık suçundan 8 ay 10 gün, kamu malına zarar vermek suçundan da 3 ay 10 gün hapis cezası veren Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi, R. S. G.’nin ise suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu kaydederek hakkındaki iki suçtan hapis cezası verdi ve bunları para cezasına çevirerek toplamda 5 bin 200 TL ile cezalandırdı.





Dosya temyiz için istinaf mahkemesine gönderildi. Eğer karar onanırsa İ. K. 1 yıl hapis yatacak.