Yargıçtan Trump'a nasihat: Twitter'da engelleme sessize al

Bazı kullanıcıları Twitter'da engelleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yargıdan nasihat geldi.







Trump'a Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından açılan davada, New York'taki mahkemenin federal yargıcı, ''Sessize almak dururken niye engelliyorsunuz'' sorusunu yöneltti.





Trump'ın ABD Başkanı sıfatıyla kamusal bir kişilik olarak Twitter'da engellediği bireylerin anayasal haklarını ihlal edip etmediğini, Trump'ın engellemesinin 'devlet eylemi' teşkil edip etmediğini değerlendirmesi gereken Yargıç Naomi Reice Buchwald, anayasanın birinci ek maddesiyle ilgili karmaşık bir alanda hükme varmak yerine ara çözüm önerdi.





'NİYE BURDAYIZ, ÇÖZÜM BULAMIYOR MUYUZ?'







''Niye burdayız? Hem davacıların hem de Başkan'ın çıkarlarına hizmet eden bir çözüm bulamıyor muyuz?'' diye soran yargıç, Trump'ın mesajlarını beğenmediği takipçilerini engellemek yerine sessize alması tavsiyesinde bulundu.





Davacıların avukatlarından Katharine Fallow, 'mükemmel değilse de makul bir çözüm' karşılığını verdi.





'İSTER ENGELLER İSTER SESSİZE ALIR, TRUMP'IN HAKKIDIR'





Ancak Adalet Bakanlığı'nı temsil eden avukat Michael Baer, 'Twitter'da kullanıcıları hem sessize alma hem de engellemenin, Başkan'ın ilişki kurma özgürlükleri arasında olduğunu' iddia etti. Baer, Trump'ın Twitter'da kiminle vakit geçireceğini belirleme hakkının bulunduğunu savundu. ABD Başkanı'nın @realDonaldTrump adresinin kişisel hesabı olduğu savunması ise buradan sürekli resmiyet taşıyan açıklamalarda bulunmasından ötürü pek rağbet görmedi.







Yargıçsa ''Siz yine benim daha önceki önerimi değerlendirin. Bu meseleyi pratik şekilde halletmek daha iyi olabilir'' dedi.





'YİNE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BASTIRILMASI'







Mahkeme binasının önünde medyaya konuşan davacılardan bir gazeteci ile bir sosyoloji profesörü, öneriye şüpheyle yaklaştı: ''Sessize almak çözüm mü, bilemiyoruz, çünkü bu da bizim sesimizi, ifade özgürlüğümüzü bastırması anlamına gelir.''





'MÜHİM OLAN TRUMP DEĞİL, DİĞER YURTTAŞLAR'





Komedyen-yazar Nick Jack Pappas ise ''Bana uyar. Ben zaten Trump'ın tweetlerimi okuyacağını hiç düşünmedim. Benim derdim bu değildi. Benim istediğim gönderdiğim tweetleri diğer yurttaşların okuması. Onlar beni okuyabildiği müddetçe Trump'ın hiçbir sözümü duymaması umurumda olmaz'' dedi.





Twitter'da kullanıcılar takip listelerindeki kişilerin tweetlerini görmemek için 'sessize alma' özelliğini kullanabiliyor. Çok fazla tweet paylaşan ya da kibarlıktan takip edilen hesap 'sessize al' özelliğiyle akışta görülmeyebiliyor.







'TRUMP'LA İLGİLİ TOPLAM 3500 DAVA'





Davayla ilgili #BlockedByTrump etiketiyle yapılan paylaşımlarda, Pappas, 'Trump'la ilgili toplam 3500 dava bulunduğu, bunların 1900'ünde Trump'ın davacı olduğunu' aktardı.