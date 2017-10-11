Samanyolu Haber /Gündem / Bağdat'tan referandumla ilgili IKYB yetkililerine yönelik tutuklama kararı /11 Ekim 2017 14:32

Bağdat'tan referandumla ilgili IKYB yetkililerine yönelik tutuklama kararı

Irak’ta Yüksek yargı, Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı.

SHABER3.COM

Rudaw'ın haberine göre konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı verdi.
 
Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, “Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır” dedi.
 
Hakim Bayrakdar, Ulusal Güvenlik Meclisi tarafından, Federal Mahkeme’nin kararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması üzerine tutuklama kararının çıkarıldığını söyledi.
 
Kararın, 329 Sayılı yasaya dayandırıldığı kaydedildi.
 
Bağımsızlık referandumu, yüzde 92’lik “Evet”le sonuçlanmış, Bağdat, referandum kararına karşı çıktığı gibi, sonuçlarının da tanınmayacağını, kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.
<< Önceki Haber Bağdat'tan referandumla ilgili IKYB yetkililerine yönelik... Sonraki Haber >>

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:05