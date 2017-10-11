Bağdat'tan referandumla ilgili IKYB yetkililerine yönelik tutuklama kararı

Rudaw'ın haberine göre konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı verdi.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, “Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır” dedi.

Hakim Bayrakdar, Ulusal Güvenlik Meclisi tarafından, Federal Mahkeme’nin kararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması üzerine tutuklama kararının çıkarıldığını söyledi.

Kararın, 329 Sayılı yasaya dayandırıldığı kaydedildi.

Bağımsızlık referandumu, yüzde 92’lik “Evet”le sonuçlanmış, Bağdat, referandum kararına karşı çıktığı gibi, sonuçlarının da tanınmayacağını, kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.