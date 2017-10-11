Samanyolu Haber /Gündem / 44 Bitcoin veren bu ülkeye vatandaş oluyor /11 Ekim 2017 14:38

44 Bitcoin veren bu ülkeye vatandaş oluyor

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu, yaklaşık 44 Bitcoin karşılığı vatandaşlık hakkı verecek.

SHABER3.COM

Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, 200 bin dolar karşılığı verdiği vatandaşlık hakkının başvurularında dijital para da kabul edeceklerini açıkladı.

Buna göre, 277 bin kişinin yaşadığı ülkeden vatandaşlık almak isteyenler yaklaşık 43.64 Bitcoin ödeyecek.

113 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Vanuatu'da yaşayanlar, aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaportlulara gelir vergisi uygulanmıyor.

Vanuatu Bilgilendirme Merkezi Genel Müdürü James Harris, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Finansal transferlerde kripto paraların kullanılması hakkında bazı şüpheler bulunuyor. Ancak bu şüphelerin tersi de mümkün. Kripto para birimi, tüm ortaya çıkış ve işlem geçmişinin izlenebileceği bir muhasebe defterine sahip" dedi.

BİR İLK OLDU

Vanuatu, Bitcoin'le vatandaşlık veren ilk ülke oldu.
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