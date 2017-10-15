Bağdat'tan Erbil'e: Bu savaş ilanıdır

Irak’tan son dakika açıklaması: Kerkük’te PKK varlığı savaş ilanıdır





Referandumun ardında Irak’ta sular durulmuyor. Bağdat Hükümeti’nden tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.





Irak merkezi hükümet, Barzani yönetimi PKK’yı Kerkük’e yerleştirmekle suçladı.





Bağdat hükümeti’nden yapılan açıklamada “Kerkük’teki PKK varlığı savaş ilanıdır” denildi.





“KERKÜK’Ü BIRAKIN”





Yapılan açıklamada Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Irak merkezi hükümeti otoritesine bırakılması da istendi.

YALANLANDI





Mesut Barzani’nin Basın Danışmanı Vahal Ali, iddialarla ilgili olarak Reuters’a açıklamalarda bulundu. Vahal, “İddialar doğru değil. Kerkük’te PKK yok, yalnızca Peşmerge var” ifadelerini kullandı.