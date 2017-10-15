Samanyolu Haber /Gündem / Bağdat'tan Erbil'e: Bu savaş ilanıdır /15 Ekim 2017 20:26

Bağdat'tan Erbil'e: Bu savaş ilanıdır

Bağdat hükümeti'nden Kerkük için son dakika açıklaması geldi. Bağdat hükümeti Kürt Bölgesel Yönetimi'ni PKK'yı Kerkük'e yerleştirmekle suçladı, "savaş ilanıdır" dedi. Yapılan açıklamada Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Irak merkezi hükümeti otoritesine bırakılması da istendi. Mesut Barzani'nin Basın Danışmanı Vahal Ali, iddialarla ilgili olarak Reuters'a açıklamalarda bulundu. Vahal, "İddialar doğru değil. Kerkük'te PKK yok, yalnızca Peşmerge var" ifadelerini kullandı.

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Irak’tan son dakika açıklaması: Kerkük’te PKK varlığı savaş ilanıdır

Referandumun ardında Irak’ta sular durulmuyor. Bağdat Hükümeti’nden tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.

Irak merkezi hükümet, Barzani yönetimi PKK’yı Kerkük’e yerleştirmekle suçladı.

Bağdat hükümeti’nden yapılan açıklamada “Kerkük’teki PKK varlığı savaş ilanıdır” denildi.

“KERKÜK’Ü BIRAKIN”

Yapılan açıklamada Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Irak merkezi hükümeti otoritesine bırakılması da istendi.
 
YALANLANDI

Mesut Barzani’nin Basın Danışmanı Vahal Ali, iddialarla ilgili olarak Reuters’a açıklamalarda bulundu. Vahal, “İddialar doğru değil. Kerkük’te PKK yok, yalnızca Peşmerge var” ifadelerini kullandı.
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