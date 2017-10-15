31 yaşında Başbakan olacak

Avusturya’daki Seçimden Halk Partisi Birinci Çıktı





Avusturyalılar, federal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre 2013'teki seçimlerde yüzde 24 oranında oy alan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) yüzde 30,5 oyla sandıktan birinci parti çıktı. Şimdiye dek hükümette bulunan Sosyal Demokrat parti (SPÖ) yüzde 27,1 oranında oy ile ikinci oldu. SPÖ’lü Başbakan Christian Kern, adının karıştığı skandallar ve kötü bir seçim kampanyası nedeniyle partisinin Avusturya tarihinde aldığı en kötü sonuçtan sorumlu tutuluyor. Aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) yüzde 25,9 oy oranıyla üçüncü parti olurken, seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, sol liberal NEOS partisi ile Yeşiller’in ve Yeşiller’den kopanların oluşturduğu Liste Pilz adlı partinin barajı aşarak meclise girdiği belirlendi. 34 yıldır koalisyonlarla yönetilen ülkede, bu seçimlerin sonucunda da yine bir koalisyon hükümeti kurulacağından yola çıkılıyor. ÖVP lideri Sebastian Kurz, Sosyal Demokratlarla büyük koalisyon yerine FPÖ ile ortak olmak istediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki Kurz koalisyon hükümetinin başına geçmesi durumunda, dünyanın en genç başbakanı olacak.





Kurz, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini istiyor







Önceden de tahmin edildiği gibi sağ popülist partilerin oy patlaması yapması ve ırkçı Özgürlükler Partisi’nin koalisyon yoluyla iktidara gelmesi gibi riskler nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinde de yakından izlenen seçimin galibi ülke siyasetinde son yıllarda en çok tartışılan kişilerin başında gelen Sebastian Kurz oldu. SPÖ ile ÖVP arasındaki koalisyon hükümetinde 4 yıldan beri Dışişleri ve Uyum Bakanı olarak görev yapan Kurz, Avrupa Birliği’ne mülteci alınmasına karşı gelen isimlerden biri olarak biliniyor. 2015 mülteci krizi sırasında Avusturya sınırlarının Balkan rotasından gelenlere kapatılmasına ön ayak olan Kurz, seçim propagandalarında da özellikle göçmen ve İslam karşıtı politikalarıyla dikkat çekti. Kurz’un sağ popülist söylemleriyle hem ÖVP’yi seçen muhafazakarların hem de aşırı sağcı FPÖ’nün seçmenlerinin desteğini almayı başardığı belirtiliyor. Camilere ve islami derneklere karşı olan söylemleriyle aşırı sağ parti FPÖ ile benzeşen Kurz, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini de talep etmiş, ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduklarını açıklamıştı. Kurz’un muhtemel koalisyon ortağı Strache de İslam karşıtı ve yabancı düşmanı bir strateji izliyor.





16 yaşını dolduranların oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 6,4 milyon seçmenden yüzde 80’nin oy kullandığı açıklandı.Milletvekilliği için aday olan 20 Türkiye kökenli adaydan hangisinin başarılı olduğu ise daha sonra kesinleşecek.