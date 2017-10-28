Samanyolu Haber /Gündem / Bağdat ile Erbil yönetimleri görüştü /28 Ekim 2017 18:42

Bağdat ile Erbil yönetimleri görüştü

Iraklı ve Kürt yetkililer, peşmergenin tartışmalı bölgelerden çekilişiyle ilgili görüştü.

Bağdat ile Erbil yönetimleri görüştü

Irak ve IKBY (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) yetkililerinin, tartışmalı bölgelerle ilgili bugün görüştükleri açıklandı. AFP'ye konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sözcüsü Saad el-Hadisi, "Bu ortak teknik komitenin temel görevi, federal güçlerin sınırlarda şiddet olmaksızın konuşlanmasını sağlamaktır" dedi.

Hadisi, "Federal güçler ile Peşmerge komutanları, yeniden konuşlanmanın barışçıl ve insani bir biçimde olması için görüşüyorlar" dedi.

Hadisi, görüşmelerin amacının Irak Kürdistan bölgesini kuzeydeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye'yle sınırlı olduğu 2003'teki mavi hatta dönüş olduğunu söyledi. IKBY: Görüşmeleri ABD istedi

AFP'nin görüştüğü bir Kürt yetkili ise, görüşmelerde ABD'nin rolüne dikkat çekti. Hem Irak hem de IKBY güçlerinin IŞİD'le mücadelede ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından desteklendiğinin altını çizen yetkili, tarafları müzakereye zorlayanın da koalisyon olduğunu söyledi.

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