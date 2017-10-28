Üç teknoloji devinin üç aylık geliri 96 milyar dolar oldu









Alphabet’ten yapılan açıklamaya göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 27,8 milyar dolar oldu. Firma, 2016’nın temmuz-eylül döneminde 22,4 milyar dolar gelir elde etmişti.





Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,06 milyar dolar net kar elde eden Alphabet’in 2017’nin aynı dönemindeki net karı da yüzde 33 artışla 6,73 milyar dolara ulaştı.





Firmanın hisse başına karı ise geçen yılın temmuz-eylül döneminde 7,25 dolar iken bu senenin aynı döneminde 9,57 dolara yükseldi.





Ayrıca, Alphabet’in bünyesinde bulunan Google’ın reklam gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde arttığı duyuruldu.





Buna göre, Google’ın reklam geliri bu senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 21,4 artışla 24,06 milyar dolara çıktı. Google geçen senenin aynı aylarında 19,82 milyar dolar reklam gelirine ulaşmıştı.





Alphabet’in üçüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesiyle şirketin hisse başına değerinde artış görüldü.





New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisseleri yüzde 4,3 yükselişle 1.036,21 dolara kadar tırmandı.





Microsoft’un gelirinde yüzde 11,9’lik artış





Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 24,54 milyar dolara yükseldi. Firmanın 2016’nın temmuz-eylül dönemindeki geliri 21,93 milyar dolardı.





Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,67 milyar dolar net karı bulunan Microsoft’un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 16 artışla 6,58 milyar dolara ulaştı.





Firmanın hisse başına karı ise geçen yılın temmuz-eylül döneminde 0,72 dolar iken bu senenin aynı aylarında 0,84 dolara çıktı.





Microsoft’un üçüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri yüzde 4,1 yükselişle 82,10 dolara kadar tırmandı.





Amazon’un geliri yüzde 33,6 arttı





E-ticaret devi Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi. Firma, 2016’nın temmuz-eylül döneminde 32,7 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.





Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 252 milyon dolar net kar elde eden Amazon’un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 1,6 artışla 256 milyon dolara çıktı.





Firmanın üçüncü çeyrekteki hisse başına karı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 0,52 dolarda sabit kaldı.





Amazon’un üçüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisseleri yüzde 8,1 artarak 1.054,28 dolara kadar tırmandı.