Samanyolu Haber /Gündem / Bağdat: Erbil anlaşmadan çekildi /01 Kasım 2017 22:06

Bağdat: Erbil anlaşmadan çekildi

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Erbil’in Bağdat’la yaptığı ön anlaşmadan “çekildiğini” duyurdu.

SHABER3.COM

 Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi heyeti, Bağdat’la yaptığı ön taslak anlaşmasından geri çekildi” denildi.
 
Rudaw'ın haberine göre açıklamada, “Irak Başbakanı ve Başkomutan Haydar Abadi, büyük bir sorumlulukla, askeri ve teknik ekibini Erbil’deki yetkililerle görüşmek üzere gönderdi. Abadi, kanın dökülmemesi ve ülkenin korunması için birkaç gün süre vermişti” ifadelerini kullanıldı.
 
Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
“Bölge yetkilileri ve heyeti dün akşam federal heyetle yaptıkları görüşmede ön taslak metninde anlaştı. Ancak Erbil heyeti anlaşmadan geri çekildi. Söz konusu tutumdan tüm önerileri reddettikleri görülüyor.
 
Bölgesel yönetim, bu süre zarfında güçlerini hareketlendirerek, Irak güçlerine zarar verilmek için yeni bir savunma hattına geçmiştir. Böyle bir duruma sessiz kalamayız. Vatandaş ve güçlerimizi korumakla görevliyiz.
 
Erbil’e anlaşmanın imzalanması için belli süre verildi ancak onlar anlaşmadan geri çekildi. Güçlerimiz şu anda bölgemizi, sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı koruyor.
 
Ancak Erbil’e bağlı silahlı gruplar, füze ve silahlarla federal güçlere saldırarak, üyelerini öldürmüştür. Federal güçler söz konusu güçleri bu bölgeden çıkartacaktır. Bir kez daha yeniliyoruz, federal güçler bu bölgeleri koruyor.”


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