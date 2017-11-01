Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! FED dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı /01 Kasım 2017 22:39

Flaş! FED dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Uluslararası piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamaya göre FED faizleri sabit tuttu. Gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gören dolar, Fed'e dakikalar kala 3,81 seviyesine geriledi. Açıklama sonrası ise dolar 3,8207'ye yükseldi.

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Fed, tüm dünyanın merakla beklediği kararı açıkladı

Fed bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 – yüzde 1.25 bandında tuttu.

Fed bu kararı oy birliği ile aldı.

Fed, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetin fırtınalara rağmen sağlam bir hızda devam ettiğini kaydetti.

Gıda ve enerji dışındaki enflasyon kalemlerinin yumuşak kalmaya devam ettiğini kaydeden Fed, fırtınaların muhtemelen ekonominin orta vadeli gidilşatını değiştirmeyeceğini belirtti.
Fed, işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve işsizlik oranının düştüğünü kaydetti ve harcamaların ılımlı bir hızda arttığını ve yatırımların yukarı yönde hareket ettiğini ifade etti.
Piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin halen düşük olduğunu tekrarlayan Fed, enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını beklediğini bir kez daha vurguladı.
Fed, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtti

FED, DOLARA NASIL BİR ETKİ YAPTI?

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü.
Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed’e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi. Fed açıklaması sonrasında ise 3,8207’ye yükseldi.
Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro Fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro Fed kararına herhangi bir hareket göstermezken euro/dolar kuru ise Fed öncesinde olduğu gibi 1,16 seviyesinde sabit kaldı.
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