Samanyolu Haber /Gündem / Babanıza bu yetkiyi verir miydiniz? /04 Nisan 2017 14:38

Babanıza bu yetkiyi verir miydiniz?

İsmail Küçükkaya, Tuğrul Türkeş’e Başbakan Yardımcısı olmadan önce söylediği başkanlık sistemi ilgili sözlerinin dinletti. Küçükkaya ayrıca Türkeş'e "Bu yetkileri babanıza verir miydiniz?" sorusunu yöneltti. Türkeş bu soruya cevap veremedi.

Tuğrul Türkeş'in canlı yayında zor anları

Canlı yayında Tuğrul Türkeş'in zor anları: Babanıza bu yetkiyi verir miydiniz?

Tuğrul Türkeş FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Küçükkkaya, Türkeş’e MHP Genel Başkan Yardımcısı iken başkanlık sistemi ile ilgili sözlerinin yer aldığı bir video izletti.
Türkeş programda “Başkanlık sistemine ihtiyaç yoktur” diyor.

Küçükkkaya bu sözleri bir kez daha sordu.

Tuğrul Türkeş, “MHP’nin resmi görüşü. Ben de Genel Başkan Yardımcısı olarak MHP’nin görüşlerini söyledim” dedi.
Küçükkaya buna karşılık “İnanmadan mı söylediniz” diye sordu. Türkeş “İnanıp inanmamak değil. Türkiye’nin neye ihtiyacı var konuşuruz” diyerek geçiştirdi.

Türkeş başkanlık sistem için şahsi görüşünün “Türkiye’nin ihtiyacı varsa konuşulması lazım” olduğunu tekrarladı.
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