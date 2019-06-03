Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'la ilgili AKP medyasından ilginç kulis /03 Haziran 2019 10:36

Babacan'la ilgili AKP medyasından ilginç kulis

AKP'li yazar Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki yazısında, “Abdullah Gül’ün arkasında olduğu Ali Babacan partisinin kuruluş çalışmaları hızlandırıldı” diye yazdı

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İktidarın sesi Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

'Ekrem İmamoğlu’nun başarısının Ali Babacan’ı umutlandırdığı söyleniyor. Altı ay önce isteksiz bir görüntü çizen Babacan, ramazan ayında 15’er kişilik iftar programları düzenlemiş. “Ali Babacan çok heyecanlı. Atanmamış Macron gibi” yorumları yapılıyor. Abdullah Gül, önplanda gözükmek yerine Ali Babacan’ın partinin başına geçmesini istemiş. Babacan’ın hızlı bir giriş yaptığı söyleniyor. İstanbul ve Londra’da ekonomistler ve işadamlarıyla görüşmeler yapmış. Kuracağı partide AK Partili isimlerin yanı sıra sosyal demokrat ve liberallerin olmasına özen gösteriyor. Babacan’ın konuşmalarında iki mesaj ön plana çıkıyor:

1- Biz yeni bir hareketiz.
2- Sadece AK Parti tabanını hedeflemiyoruz.

Konuşmaları iki nokta üzerine odaklanıyor:

1- Özgürlükler
2- Ekonomi

Ali Babacan’ın başlarda Ahmet Davutoğlu’nu da aynı çatı altında tutmak istediği biliniyordu. Ancak yollar ayrılmış.

İstanbul seçimleri yeni parti kurma çalışmalarını yürütenler açısından da önemli olacak. Çünkü Gül-Babacan ekibinin önlerine sonbahar diye bir takvim koydukları söyleniyor. İstanbul seçimlerinin sonucuna göre ya 2019 sonbaharı ya da 2020’nin sonbaharı...


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