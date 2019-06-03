Alparslan Kuytul: ‘Yargı reformu’ zulmün itirafıdır













Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ‘Yargı Reformu Strateji Programı’na tepkiler sürüyor.





ADALET BIRAKMADIKLARININ İTİRAFI

Furkan Vakfı’nın yayın organı Furkan Haber’in aktardığı bilgiye göre, Alparslan Kuytul yargı reformunun aslında Türkiye’de özgürlüklerin kısıtlandığının, adaletin olmadığının bir itirafı olduğunu söyledi.





Söz konusu adımları samimi bulmadığını belirten Alparslan Kuytul, “Müslümanız, Allah dediği için adalet sağlanmalıdır, Allah dediği için hürriyet verilmeliydi. Özgürlükleri genişleteceklermiş, insan haklarına önem vereceklermiş, uzun tutukluluk sürelerini kısaltacaklarmış, uzun süren mahkemeleri daha kısa zamanda halletmeye çalışacaklarmış. Aslında bunlar neyin itirafıdır? Özgürlükleri aşırı derecede kısıtladıklarının, insan hakları, adalet diye bir şey bırakmadıklarının itirafıdır. Demek ki bu konularda ne kadar kötü duruma geldiğimizi kabul ettiler, bu bir itiraftır” ifadelerini kullandı.





ALLAH DEDİĞİ İÇİN İNSANLARA ZULMETMEMELİYDİK

Siyasi iktidarın ‘Yargı Reformu Strateji Programı’na ve baskıcı politikalarını eleştiren Kuytul şu ifadeleri kullandı:





“Ekonomi kötüye gitmeseydi, yabancı sermayeye ihtiyaç duymasalardı Avrupa’nın bu isteklerini yapmazlardı yazıklar olsun. Eğer oradan böyle bir baskı gelmeseydi ve Türkiye’de ekonomi kötü olmasaydı, kriz olmasaydı bu değişiklikleri yapmayacaklardı. O yüzden Allah Azze ve Celle böyle bir bela, kriz belası verdi. Peygamberimiz de zaten Mekke’deki şeylere bunun için beddua etmişti. Onların yaptığı zulümlere karşı, “Ya Rabbi! Bunlara kıtlık ver, kıtlıktan belki anlarlar” demişti. Aynı olay şimdi burada böyle bir durum oldu yani kriz olunca bunlar meseleyi anlamaya, daha doğrusu kriz olunca başkalarının sözlerine dikkat etmeye başladılar. Çünkü artık sermaye gelmiyor, kimse artık yatırım yapmıyor. Ama böyle mi olmalıydı? Müslümanız, Allah dediği için adaleti sağlamalıydık. Allah dediği için hürriyet vermeliydik. Allah dediği için insanlara zulmetmemeliydik.”