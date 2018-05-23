Babacan'ı yeniden getirmek için kulis yapıyorlar

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'ya göre Erdoğan başkan seçilirse Ali Babacan'ı yeniden ekonominin başına getirecek.







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Erdoğan’ın sarayda yalnız kaldığını ekonomi yönetiminin de beceriksiz olduğunu gören kesimin şikayetleri Erdoğan’a kadar ulaşmış artık.

Hafta başında İstanbul’un önemli işadamlarından biriyle iftarda buluştuk, masada yine iş dünyasından isimler vardı.

Bu işadamı dedi ki “İyi haberler aldık, Tayyip Bey başkan yardımcısı olarak Ali Babacan’ı düşünüyormuş, ekonomiyi ona teslim edecekmiş.”

Bu sözler masada yüzlerin gülümsemesine yol açtı. Herkes bu haberi çok olumlu bulduğunu söylemeye başladı.

“Ali Babacan çok mu iyi?” diye sordum.

Davet sahibi işadamı “İyi sayılır, ama Erdoğan ve yeni ekibiyle yan yana koyarsan dahi bile diyebiliriz” cevabını verdi.

Anladığım kadarıyla iş dünyası Erdoğan’ın ekonomiye müdahalesinden çok rahatsız. Çünkü ekonomiyi bilmediğine ve güç kullanarak bazı sorunların üstesinden gelebileceğini inandığını düşünüyorlar.

Babacan’ın farkı ise hem ekonomiden anlaması hem de kurallara sadık kalarak zorlayıcı tavırlara prim vermemesi.

İş dünyası Erdoğan’ın ekonomiyle baş edemeyeceğine inandığı gibi muhalefetin de henüz ortaya ciddi bir ekonomik plan ve bunu yönetecek bir ekibi sunmadığını düşünerek “Ali Babacan formülü yine de en iyisi” fikrinde.

Erdoğan’ın, Ali Babacan müjdesi iş dünyasında yeniden AKP umudu yaratır mı?

Erdoğan’ın saldığı korkunun altında ezilen iş dünyasının eli mahkum. Babacan adı hiç olmazsa “kendilerini rahatlatmaları” açısından önemli bir havuç olarak nitelenebilir.



