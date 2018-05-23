Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'yi bırakmayı düşünen KKTC'den dövizle ilgili kritik karar /23 Mayıs 2018 16:45

TL'yi bırakmayı düşünen KKTC'den dövizle ilgili kritik karar

Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası TL'nin aşırı değer kaybetmesi sonrası harekete geçti. Merkez Bankası, Türk lirası geliri olanlara dövizle kredi verilmesini yasakladı.

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Döviz kurlarındaki artış nedeniyle harekete geçen Merkez Bankası'nın kararına göre memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanları, bundan sonra bankalardan dövizle kredi alamayacak.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre, bankalar yalnızca geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar veya euro kredisi verebilecek.

Karar uyarınca bazı bankaların özellikle konut ve otomobil için uyguladığı, satın alınan ürün bedelinin yüzde yüzünü karşılayan kredi uygulaması da sona erdi.

Bundan sonra taşıt kredilerinde aracın değerinin en çok yüzde 75'i, konut değerininse yüzde 80'ine kadar kredi alınabilecek.

KKTC TÜRK LİRASINDAN VAZGEÇEBİLİR

Resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs, TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine almıştı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, dün döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söylemişti.
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