Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Yıldırım tartıştığı sürücüye küfür etti, aracını üzerine kırdı! /31 Temmuz 2017 11:51

Aziz Yıldırım tartıştığı sürücüye küfür etti, aracını üzerine kırdı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır küfürler eden Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Üsküdar Kuşbakışı Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde giden Engin Ergan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kullandığı aracın sinyal vermemesine tepki gösterdi.

Yıldırım’ın kullandığı araca yaklaşan Ergan, Aziz Yıldırım’a sinyal vermesi gerektiğini sert bir şekilde söyledi. Ergan’ın tepki gösterdiği Yıldırım ilk önce, aracının camını açarak küfür etmeye başladı. Aziz Yıldırım ardından kullandığı otomobilini motosikletlinin üzerine kırarak aracını durdurdu.

Yıldırım daha sonra Ergan’a ” Sinyalinin A…. Ne sinyali lan. Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun” dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım’ın korumaları devreye girdi. Korumalar Ergan’a sert bir şekilde bağırarak, ” Biz gideceğiz ondan sonra çıkacaksın buradan ” dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.
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