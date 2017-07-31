Aziz Yıldırım tartıştığı sürücüye küfür etti, aracını üzerine kırdı!

Üsküdar Kuşbakışı Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde giden Engin Ergan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kullandığı aracın sinyal vermemesine tepki gösterdi.







Yıldırım’ın kullandığı araca yaklaşan Ergan, Aziz Yıldırım’a sinyal vermesi gerektiğini sert bir şekilde söyledi. Ergan’ın tepki gösterdiği Yıldırım ilk önce, aracının camını açarak küfür etmeye başladı. Aziz Yıldırım ardından kullandığı otomobilini motosikletlinin üzerine kırarak aracını durdurdu.





Yıldırım daha sonra Ergan’a ” Sinyalinin A…. Ne sinyali lan. Arabalar önümde görmüyorsun. Arabalar önüme giriyor sen sinyalden bahsediyorsun” dedi. Bu sırada arkadaki bir otomobilden inen Aziz Yıldırım’ın korumaları devreye girdi. Korumalar Ergan’a sert bir şekilde bağırarak, ” Biz gideceğiz ondan sonra çıkacaksın buradan ” dediler. Ardından Aziz Yıldırım aracıyla yoluna devam etti.