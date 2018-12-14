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Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
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Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
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14 Aralık 2018 12:24
Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo operasyonu geçirecek, eğer sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatına girecek.
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Dört damarının tıkalı olduğu öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Anjiyo sonrası istenen sonuç alınamazsa Aziz Yıldırım, açık kalp ameliyatı olacak. Yıldırım'ın tedavisine kısa süre içerisinde başlanacak.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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