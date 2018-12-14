Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı /14 Aralık 2018 12:24

Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo operasyonu geçirecek, eğer sonuç alınamazsa açık kalp ameliyatına girecek.

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Dört damarının tıkalı olduğu öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Anjiyo sonrası istenen sonuç alınamazsa Aziz Yıldırım, açık kalp ameliyatı olacak. Yıldırım'ın tedavisine kısa süre içerisinde başlanacak.
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