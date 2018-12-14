Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Müslümanlara dokuz ayda 600'ye yakın saldırı /14 Aralık 2018 12:37

Almanya'da Müslümanlara dokuz ayda 600'ye yakın saldırı

Almanya’da 2018’in ilk dokuz ayında Müslümanları hedef alan 578 suç işlendiği ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Suçlar arasında yaralamanın yanı sıra hakaret, tahrik ve camilere yönelik saldırılar da yer alıyor.

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Almanya göç ülkesi. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden, ırkından millet yaşıyor. Ülkede, zaman zaman, yabancılara yönelik saldırılar gündeme geliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya’da bu yılın ilk dokuz ayında Müslümanları hedef alan 578 adet suçun kayıtlara geçtiği belirtildi.

Alman hükümetinin Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, Müslümanlara karşı işlenen suçlar arasında hakaret etme, kışkırtma, yaralama, mala zarar verme ve Alman anayasası tarafından yasaklanmış sembollerin duvarlara resmedilmesi yer alıyor.

Senenin ilk dokuz ayında toplam 40 kişinin bu saldırılarda yaralandığı aktarılırken, Haziran ile Eylül arasındaki dönemde iki kişinin ağır yaralama suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.

Hükümetin yanıtında Müslümanlara karşı suç işleyenlerin çoğunun sağ eğilimli olduğu belirtildi. Verilere göre 578 suçun 190’ı, 2018’in üçüncü çeyreği olan Haziran ile Eylül ayları arasında gerçekleşti ve bu suçların 184’ü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Aynı dönemde 16 adet “Almanya’nın İslamlaşmasına karşı” protesto gösterisinin düzenlendiği kaydedilirken, bunların çoğunun aşırı sağcı gruplar tarafından organize edildiği belirtildi.

Hükümet, protesto gösterilerinin bazılarının Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini de aktardı. Bu protestolar arasında Dortmund’daki bir cami inşaatına karşı düzenlenen gösteri de örnek olarak verildi.
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