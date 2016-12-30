Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'dan İran'a: Haritadan sileriz /30 Aralık 2016 16:09

Azerbaycan'dan İran'a: Haritadan sileriz

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran’ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi.

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Azerbaycan: İran iç işlerimize karışamaz

Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Hesenquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü’ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkâr açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz” açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.

"İRAN HARİTADAN SİLİNİR"

Hesenguliyev, İran’ın Azerbaycan’a hücum etmesi durumunda, İran’ın haritadan silineceğini ve yerinde beş devlet oluşacağını iddia etti.

Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak, "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir " dedi
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