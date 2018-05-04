Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe öğretmen tahliye edildi /04 Mayıs 2018 23:22

Ayşe öğretmen tahliye edildi

Beyaz Show'daki konuşması sebebiyle tutuklanan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

SHABER3.COM

Kanal D’deki Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hapis cezasına çarptırılan Öğretmen Ayşe Çelik Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Kararı ise Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman verdi.

Avukatı Mahsuni Karaman daha sonra BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, üç gün önce Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlikle infazı için talepte bulunduklarını ve mahkemenin de kararını bugün verdiğini söyledi. Karaman, tahliyeyle ilgili kararın ayrıntılarının ise Pazartesi günü belli olacağını ve Çelik’in şu an cezaevinden tahliye edilerek, evine ulaştığını belirtti.

Kanal D’deki Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hapis cezasına çarptırılan Ayşe öğretmenin infaz erteleme talebi reddedilmişti. Ayşe öğretmen 8 aylık kızı Deran ile birlikte hapse girmişti.
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