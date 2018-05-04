Ayşe öğretmen tahliye edildi

Avukatı Mahsuni Karaman daha sonra BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, üç gün önce Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlikle infazı için talepte bulunduklarını ve mahkemenin de kararını bugün verdiğini söyledi. Karaman, tahliyeyle ilgili kararın ayrıntılarının ise Pazartesi günü belli olacağını ve Çelik’in şu an cezaevinden tahliye edilerek, evine ulaştığını belirtti.





Kanal D’deki Beyaz Show’a telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hapis cezasına çarptırılan Ayşe öğretmenin infaz erteleme talebi reddedilmişti. Ayşe öğretmen 8 aylık kızı Deran ile birlikte hapse girmişti.