Ayşe Öğretmen konuştu

Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik’in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Savcı, AYM kararını esas alarak Çelik’in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Çelik’in beraatine karar verdi.







Çelik, beraat kararının ardından yaptığı açıklamada “Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. Her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin” dedi.





‘MEDYA ELİYLE MAĞDUR EDİLDİM’





Çelik, şunları söyledi:





“Kendimi iç sesini dinleyen, vicdani sorumluluk duyarak mağduriyetleri dile getiren fakat bir kısım medya eliyle mağdur edilmiş bir olarak görüyorum. Bu nedenle ben savunma yapmıyorum beyanda bulunuyorum. Nice kuzu ile kurt hikayesi vardır. Kuzu masumiyeti, kurt ise art niyetli muktediri işaret eder bu hikayelerde. Derenin aşağısında su içen kuzuya, derenin yukarısında bulunan kurdun ‘neden suyumu bulandırıyorsun’ demesine benziyor velhasıl halimiz. Kuzunun ne cevap vereceğinin bir önemi yoktur. Maksat kuzuyu yeme ve familyasına mesaj vermektir esasen. Bu dava ile de maksat hasıl olmuş galiba. Kuzu yenmiş familyaya mesaj verilmiştir.





Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın.”





‘ÇOCUKLAR ÖLMESİN, ANNELER AĞLAMASIN’





Duruşmadan sonra ise Ayşe Çelik, şöyle konuştu:





“Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. İçerde tutuklu olan 700’ün üzerinde bebek mahkum var. Ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim. Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. Her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin.”