Gazeteci Beritan Canözer’e 15 yıl hapis istemi

Duruşmada, gazeteci Beritan Canözer ve avukatı Resul Tamur hazır bulundu. Tanık Canan Ceylan’ın beyanlarının okunması ardından söz alan Canözer, “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Gazeteciyim sadece görevimi yapıyorum” dedi.







Ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, “Örgüt üyesi olduğu, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgütün üst düzey yöneticilerinin emir ve talimatlarıyla hareket ettiği” iddiasıyla Canözer’in 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Canözer, kabul etmediği mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.





TANIĞIN 186 KİŞİ HAKKINDA BEYANI VAR





Tanık Canan Ceylan’ın “örgüt üyeliği”nden 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlandığı ve 186 kişi hakkında beyanda bulunduğunu hatırlatan Canözer’in avukatı Resul Tamur, “Canan Ceylan ve Rıfayi İpek’in müvekkil hakkında beyanları vardır. Mahkumiyet istenildiğine göre iki tanığın yapmış olduğu tüm teşhislerin ve vermiş oldukları ifadelerin dosya arasına alınmasını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:





‘BEYANLAR HAKKANİYETE AYKIRI’





“Dosya maktulsüz cinayet dosyalarına benziyor. Müvekkilin örgüt üyeleriyle röportaj yaptığı ifade ediliyor ancak ortada yaptığı röportajlar yok. Beyanlar hakkaniyete aykırıdır. Dosyada röportaja ilişkin delil yok.”





Ara kararını açıklayan mahkeme, Canözer’in mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdi ve duruşmayı Ekim ayına erteledi.