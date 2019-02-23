Samanyolu Haber /Gündem / Aynı restorandan zehirlendiler: Karabük'te 74 kişi hastaneye başvurdu /23 Şubat 2019 11:35

Aynı restorandan zehirlendiler: Karabük'te 74 kişi hastaneye başvurdu

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstererek hastanede tedavi altına alınanların sayısı 74'e çıktı.

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Vali Fuat Gürel hastanede tedavi altına alınanların 17'sinin çocuk olduğunu belirtti.

Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

SAYI ARTABİLİR

Akşam saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelere gelen hastaların sayısı 74'e yükseldi. Genel durumları iyi olan hastaların tedavileri sürerken, sayının artabileceği belirtiliyor.

VALİ GÜREL: PİLAV VE TAVUKTAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Bu arada olayın ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastanelerdeki vatandaşları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, akşam saatlerinden itibaren zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran kişi sayısının 74'e ulaştığını bildirdi. Hastaların hızlı bir şekilde tedavilerine başlandığını aktaran Gürel, "Şu an için toplam 74 kişi müracaat etmiş, hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başlandı. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan 17'si çocuk. Esnaf günleri çadırında yedikleri pilav ve tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vali Gürel, vatandaşların durumlarının iyi olduğunu, ancak tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını kaydetti.
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