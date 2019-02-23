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Enes ilk maçında göz doldurdu
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Enes ilk maçında göz doldurdu
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23 Şubat 2019 11:37
Enes ilk maçında göz doldurdu
NBA’de New York Knicks’ten sonra Portland Trail Blazers ile anlaşan Enes Kanter ilk maçına çıktı.
SHABER3.COM
Portland Trail Blazers’in Brooklyn Nets ile oynadığı maçta sadece 20 dakika sahada kalan Kanter 18 sayı ve 9 ribaund performansıyla takımın en çok sayı üreten 3. oyuncusu oldu. Maçı Enes’in takımı Blazers 113-99 kazandı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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