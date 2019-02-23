Samanyolu Haber /Spor / Enes ilk maçında göz doldurdu /23 Şubat 2019 11:37

Enes ilk maçında göz doldurdu

NBA’de New York Knicks’ten sonra Portland Trail Blazers ile anlaşan Enes Kanter ilk maçına çıktı.

SHABER3.COM

Portland Trail Blazers’in Brooklyn Nets ile oynadığı maçta sadece 20 dakika sahada kalan Kanter 18 sayı ve 9 ribaund performansıyla takımın en çok sayı üreten 3. oyuncusu oldu. Maçı Enes’in takımı Blazers 113-99 kazandı.
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