AYM’nin kararını yok sayan Erdoğan, çıtayı yükseltti:

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaatı, AYM’nin kararıyla iptal edilmişti. Bu karara rağmen inşaatı devam eden köşk hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ahlat’ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız” sözleri dikkat çekti.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde konuşma yaptı. Selçuklu Sultanı Alparslan’ın otağı kurduğu yere Cumhurbaşkanı Külliyesi yaptıran Erdoğan, Malazgirt Zaferi konuşmasını, oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Okçular Vakfı’na bağladı.





MALAZGİRT’İ OKÇULAR VAKFI’NA BAĞLADI





Erdoğan konuşmasında “Ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak birçok proje yaptık, özellikle Okçular Vakfı çok kıymetli çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.





Ahlat’taki Malazgirt Zaferi kutlamaları incesi ziyaret dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’u yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep ‘Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız’ derdi. Rahmetli Haluk Dursun hoca bize Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırtmama vazifesi verdi. Kaptırtmayacağız. Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var.” İfadesini kullandı.





“Gençler Ahlat’ı, Malazgirt’i yeterince tanımıyor.” diyen Erdoğan, “Malazgirt’i, Ahlat’ı görmeden Türkiye’yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu’nun kapısı, Türkiye’nin tapusudur. Ahlat’ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz.” dedi.





“BİRİLERİ RAHATSIZ OLSADA YAPACAĞIZ”





Ahlat’a inşa edilen külliyeden birilerinin rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, “ Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız. Ahlat’ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız. Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak birçok proje yaptık, özellikle Okçular Vakfı çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu.” şeklinde konuştu.





(Bold Medya)



