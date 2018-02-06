AYM Başkanı Zühtü Arslan utancından AİHM'e gidemedi!

Geçen ay AYM, tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan için hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı. Ancak 13 ve 26’ncı ağır ceza mahkemeleri bu karara direnerek, ikiliyi tahliye etmemişti.





AYM başkanı, Alpay ve Altan hakkında verilen kararın yerel mahkemelerce uygulanmaması nedeniyle AİHM’in her yıl düzenlediği alt mahkemeler toplantısına gitmedi.







26 Ocak’ta toplantıya gidecek Arslan, ayrıca Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi de planlanıyordu.





AYM kaynaklarınca ziyaretin iptal edilmesinin gerekçesi açıklanmazken, yargı kulislerinde, Alpay ve Altan kararının uygulanmaması nedeniyle AYM’nin AİHM nezdinde yaşadığı sıkıntı olduğu belirtildi.





Kulislerde, Arslan’ın AİHM yöneticilerine “Biz elimizden geleni yaptık” mesajını vererek, topu AİHM’ye attığı ileri sürüldü.