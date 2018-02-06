Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı Zühtü Arslan utancından AİHM'e gidemedi! /06 Şubat 2018 10:19

AYM Başkanı Zühtü Arslan utancından AİHM'e gidemedi!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) katılacağı toplantıya son anda gitmedi

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın, 26 Ocak’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) katılacağı toplantıya son anda gitmediği öğrenildi. Kulislere göre gerekçeyse Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verilen karara uyulmaması.


Geçen ay AYM, tutuklu yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan için hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı. Ancak 13 ve 26’ncı ağır ceza mahkemeleri bu karara direnerek, ikiliyi tahliye etmemişti.

AYM başkanı, Alpay ve Altan hakkında verilen kararın yerel mahkemelerce uygulanmaması nedeniyle AİHM’in her yıl düzenlediği alt mahkemeler toplantısına gitmedi.

26 Ocak’ta toplantıya gidecek Arslan, ayrıca Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi de planlanıyordu.

AYM kaynaklarınca ziyaretin iptal edilmesinin gerekçesi açıklanmazken, yargı kulislerinde, Alpay ve Altan kararının uygulanmaması nedeniyle AYM’nin AİHM nezdinde yaşadığı sıkıntı olduğu belirtildi.

Kulislerde, Arslan’ın AİHM yöneticilerine “Biz elimizden geleni yaptık” mesajını vererek, topu AİHM’ye attığı ileri sürüldü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM Başkanı Zühtü Arslan utancından AİHM'e gidemedi! Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:33:54