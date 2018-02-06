Pentagon Sözcüsü: Menbiç'ten çekilme planımız yok

Pahon, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın IŞİD'e karşı kazanımlardan bazılarının kaybedilmesine neden olabileceğini aktardı.

Pahon'un açıklamaları özetle şöyle:





Türklerin Afrin’den Menbiç’e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız. Bunun DEAŞ ile mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. Bu, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmanın büyük ölçüde dikkatini dağıtacak bir şey. Türkiye’nin terörizm ve sınırlarındaki terör grupları konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunun tamamen farkındayız. Türkiye ile elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışıyoruz ancak bu operasyon (Zeytin Dalı) IŞİD'e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak bir potansiyel taşıyor.





Türkiye’nin operasyonu Menbiç’i kapsayacak şekilde genişletme olasılığını ne kadar yüksek görüyorsunuz?





Şu anda bunun olmaması ve gerilimin düşürülmesi için Türkiye ile görüşmelerimiz sürüyor.





CENTCOM Komutanı Votel, Menbiç’ten çıkma niyetiniz olmadığını açıkladı. Bu konudaki kararlılık devam ediyor mu?





Bu şu anda planladığımız bir şey değil.





Türk ve ABD’li askerler arasında bir çatışma riski var mı? SDG ya da Menbiç Konseyi saldırıya uğrarsa ABD onları savunur mu?



Türkiye bir NATO müttefiki ve 1950’lerin ortasından beri ilişkimizde Türk askeriyle herhangi bir çatışmamız yok. Bunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Hükümetlerimiz bunun olmaması için her seviyede temasta.





Afrin’de Öcalan posterleri gördük. Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılmasının ardından da benzer görüntüler yaşandı. Böyle bir durumda ortaklarınızla ne konuşuyorsunuz?





PKK, ABD için yabancı bir terör örgütüdür. Ne PKK’yı ne de onunla aynı hizadakileri destekliyoruz. Bizim birlikte savaştıklarımız güvenlik taramasından geçmiş Suriye muhalefetinin üyeleri. Eğer bu birimler IŞİD dışında bir şeye odaklanmaya karar verirlerse – ki bu Türkiye de olabilir, rejim de olabilir – destekleri kesilir.