'Aydınlık'ta İsmail Hakkı Pekin depremi!

Ergenekon davasında 7,5 yıl ceza alan eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 5 Eylül 2011’den 5 Ağustos 2013’e kadar tutuklu kaldı.





2015 yılında İşçi Partisi üyesi oldu.





İşçi Partisi’nin isim değiştirip Vatan Partisi yapıldı.





İsmail Hakkı Pekin bu dönemde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.





Bir süre sonra ise Vatan Partisi'nin önemli isimlerinden Pekin, Genel Başkan Yardımcılığı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığı, Talat Paşa Komitesi Başkanlığı ve partideki diğer görevlerinden istifa etmişti.





Pekin, Aydınlık hareketinin yayın organlarının tepe yöneticilerinden biri olarak görevine devam ediyordu.







AYDINLIK VE ULUSAL KANAL’IN “PEKİN” HABERİ





İsmail Hakkı Pekin’le ilgili Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal’da yer alan sıcak bir haber dikkat çekti. Bugünkü Aydınlık gazetesinde ve dün de Ulusal Kanal ekranlarında yer alan haberde, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu’nun yazılı bir açıklamasına yer verildi.





Açıklamada Ulusal Kanal, Aydınlık gazetesi, Kaynak Yayınları ve Teori Dergisi şirketlerinin Medya Grup Başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Pekin ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ayrılığa gerekçe olarak da işletme yönetimi konusunda oluşan fikir ayrılıkları gösterildi.





Açıklamada "Sayın Pekin'e yeni iş yaşamında başarılılar dileriz" ifadeleri yer aldı.





PEKİN’DEN O HABERLERE YANIT







Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın bu haberine İsmail Hakkın Pekin’den yanıt geldi. Pekin’in yazılı açıklamasında, “Aydınlık Gazetesinin 06 Ağustos 2017 tarihli nüshasının 7nci sayfasına ve Ulusal Kanalın 05 Ağustos 2017 günkü 19.00 haber bülteninde yer alan ‘İsmail Hakkı Pekin Görevinden Alındı’ başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. “Ben gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim ve istifa dilekçemi Vakıf Başkanına gönderdim” diyen Pekin açıklamasını şöyle sürdürdü:





“Görevden alınmam söz konusu olmayıp istifa etmem yani görevi kendi isteğimle bırakmam söz konusudur. Aynı gün Vatan Partisinden de istifa ettim ve istifa dilekçemi ilgili mercilere gönderdim. Vatan Partisi ve Medya grubu ile bir ilişkim kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”