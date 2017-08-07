'AKP'lilerin muhaliflerle aynı ekrana çıkması yasak'

Yetkin yazısında, CNN Türk'te konuşan Oğan'a, Çiçek'in gösterdiği tepkiyi anımsatıp şu iddiada bulundu: "Televizyoncu arkadaşlar AK Parti'den siyasetçileri muhalif siyasetçilerin yanı sıra tartışma programlarına alamıyorlar, AK Parti merkezinden izin alamadıklarını söylüyorlar."

Yetkin'in ‘Erdoğan kritik kararlar eşiğinde' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

'İZİN MAKAMIYSA BELLİ'





"… AK Parti adına Meclis Başkanlığı Adalet Bakanlığı yapmış olan deneyimli siyasetçi Cemil Çiçek, Oğan'ı "saygısız ve nankör" olarak kınadıktan sonra şunu söylemiş: "İsmi geçen kişi televizyonlara neden çağırılır? Bilmem."





Ben en azından CNN Türk'teki arkadaşlar adına konuşabilirim ama çoğu TV kanalının sorunu bu: Televizyoncu arkadaşlar AK Parti'den siyasetçileri muhalif siyasetçilerin yanı sıra tartışma programlarına alamıyorlar, AK Parti merkezinden izin alamadıklarını söylüyorlar, sadece tek başına çıkıp kendi belirledikleri konuda konuşmaya izin alabildiklerini söylüyorlar; izin makamıysa belli. Bu durumda tartışma programlarına işte Oğan gibi neticede bir AK Parti etiketi taşıyan kişileri çağırmak durumunda kalıyorlar. AK Parti yetkilileri tartışma programlarına katılmak istiyor da, televizyonlar çıkarmıyor diye bir konu yok yani. Ve sanırım Çiçek de bu konudan haberdar."