Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'lilerin muhaliflerle aynı ekrana çıkması yasak' /07 Ağustos 2017 15:46

'AKP'lilerin muhaliflerle aynı ekrana çıkması yasak'

"Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Bakın beğenin ya da beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasıyla tartışmaya yol açan eski AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın ‘ekranlara çıkarılmasını' eleştiren eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin yazdığı yazıyla yanıt verdi.

SHABER3.COM

Yetkin yazısında, CNN Türk'te konuşan Oğan'a, Çiçek'in gösterdiği tepkiyi anımsatıp şu iddiada bulundu: "Televizyoncu arkadaşlar AK Parti'den siyasetçileri muhalif siyasetçilerin yanı sıra tartışma programlarına alamıyorlar, AK Parti merkezinden izin alamadıklarını söylüyorlar."
Yetkin'in ‘Erdoğan kritik kararlar eşiğinde' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

'İZİN MAKAMIYSA BELLİ'

"… AK Parti adına Meclis Başkanlığı Adalet Bakanlığı yapmış olan deneyimli siyasetçi Cemil Çiçek, Oğan'ı "saygısız ve nankör" olarak kınadıktan sonra şunu söylemiş: "İsmi geçen kişi televizyonlara neden çağırılır? Bilmem."

Ben en azından CNN Türk'teki arkadaşlar adına konuşabilirim ama çoğu TV kanalının sorunu bu: Televizyoncu arkadaşlar AK Parti'den siyasetçileri muhalif siyasetçilerin yanı sıra tartışma programlarına alamıyorlar, AK Parti merkezinden izin alamadıklarını söylüyorlar, sadece tek başına çıkıp kendi belirledikleri konuda konuşmaya izin alabildiklerini söylüyorlar; izin makamıysa belli. Bu durumda tartışma programlarına işte Oğan gibi neticede bir AK Parti etiketi taşıyan kişileri çağırmak durumunda kalıyorlar. AK Parti yetkilileri tartışma programlarına katılmak istiyor da, televizyonlar çıkarmıyor diye bir konu yok yani. Ve sanırım Çiçek de bu konudan haberdar."
<< Önceki Haber 'AKP'lilerin muhaliflerle aynı ekrana çıkması yasak' Sonraki Haber >>

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:53:50