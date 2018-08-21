Döviz kurundaki artıştan Erdoğan'ın gemisine binenler de etkileniyor.





Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurduğu baskı ortamı ve keyfi tutuklamaları istiklal savaşı, yargıyı ele geçirmesini de altın çağ olarak niteleyen ETÖ sanığı Doğu Perinçek'in gazetesi, ekonomideki bozulma ve dolardaki artış sebebiyle 3 gün baskı yapmayacağını duyurdu.





Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ücretlerine zam yaparken, Aydınlık'çılar da yayına 3 gün ara vermek zorunda kaldı.







Gazete kararı bugünkü manşetinden şu ifadelerde açıkladı:





"Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu olarak ara veriyoruz. Dolar kuşatmasından okurlarımızın da desteğiyle güçlenerek çıkacağız. 25 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha güçlü bir aydınlık için şimdiden kolları sıvıyoruz."





Gazetenin başyazısında da, artan doların kağıt fiyatlarını 3 kat artırdığı vurgulanarak, "Kamu kurumları ise doların yazılı basını boğmasını kenardan izliyor" denildi.





'AYDINLIK OKURLARI BU ARADA AKİT OKUSUN'





Aydınlık'ın üç gün çıkmayacak olmasıyla ilgili KHK mağduru ve aktivist Veli Saçılık'ın yazdığı tweet mesajı ise fenomen oldu. Saçılık ''Aydınlık okurları üç gün AkİT okur artık. Neticede aynı gemidesiniz. Biz de üç gün kafa dinleriz.'' dedi







