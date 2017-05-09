Aydın Doğan, POAŞ davasında ilk kez hâkim karşısında

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Petrol Ofisi davasında hâkim karşısına çıktı. Aydın Doğan, "Anonim şirket yetkililerinin ‘Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak’, ‘Kurulan örgüte üye olmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Akaryakıt kaçakçılığı’ suçlanmaları akıl ve izan dışıdır. Hiçbir somut ve hukuki dayanağı yoktur” diyerek, davanın "haksız bir dava" olduğunu savundu. Ayrıca Doğan, yazılı savunmasında "Ben sadece Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ bünyesinde bulunan diğer şirketler gibi Petrol Ofisi’nin de kâr-zarar denklemi konusunda şirket yetkilisinden bilgi alırım" ifadesini kullandı.