Samanyolu Haber /Ekonomi / Apple rekor kırdı; piyasa değeri ne kadar? /09 Mayıs 2017 08:08

Apple rekor kırdı; piyasa değeri ne kadar?

Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net karı yakalayan şirket olmuştu

Apple'ın merakla beklenen 'uzay üssü' için geri sayım

Hisse başına değeri bugün yüzde 3'ün üzerinde artış kaydeden Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu. 

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı. 

Böylece, bugün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu. 

Apple'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,5 artarak 52,9 milyar dolar olmuştu. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 11 milyar dolara yükselmişti. 

Apple, ABD'li firmalar içinde bu yılın ocak-mart döneminde en büyük net karı yakalayan şirket olmuştu. 
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