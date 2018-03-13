Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya iltica yasasını sertleştirecek /13 Mart 2018 19:33

Avusturya iltica yasasını sertleştirecek

Avusturya'da son günlerde yaşanan şiddet vakaları, iltica yasasının sertleştirilmesini gündeme getirdi. Aşırı sağcı FPÖ'lü İçişleri Bakanı "cesur adımlar" atacakları mesajını verdi.

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Avusturya'da son günlerde Afgan ve Mısır kökenli kişiler tarafından düzenlenen ve polis, asker ve sivilleri hedef alan saldırıların ardından hükümet iltica yasasını sertleştirmeye hazırlanıyor.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Salı günü Viyana'da yaptığı açıklamada, mülteci yasasına ilişkin "Cesur hamlelere ihtiyacımız var" dedi. Avusturya'nın Temmuz ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacağına işaret eden Kickl, hükümetin bu pozisyonu, Avrupa çapında göç konusuna ilişkin müttefikler kazanmak için kullanmak istediğini söyledi. Şu anki iltica yasasının küreselleşmiş bir dünyanın gerekliliklerine cevap vermediğini belirten Kickl, hükümetin bu konudaki net planlarıyla ilgili detaylara ise girmedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bir süredir, Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin Avrupa'ya getirilmeksizin "güvenli bölgelere" yerleştirilmesi ya da memleketlerine iade edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. İçişleri Bakanı Kickl da, artık iade sürecinde "zorlama" uygulanması gerektiği görüşünde. Kickl, Ocak ayında yaptığı açıklamada  da, Avusturya sınırında kontrolü sağlayacak bir "sınır koruma birliği" oluşturulacağını açıklamış  ve "Artık sınırı öylece geçmek mümkün olmayacak" demişti.

Avusturya'da Aralık 2017'de kurulan yeni hükümet, sığınmacılara ve mültecilere karşı daha sert önlemlere başvurulacağı mesajı vermişti. Kurz'un lideri olduğu merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ'nün yer aldığı hükümette, FPÖ'nün içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıkları da dahil olmak üzere altı bakanı bulunuyor.

Viyana'da çeşitli saldırılar

Pazar akşamı Viyana'daki İran Büyükelçisi'nin rezidansının dış kısmında görev yapan bir asker, 26 yaşında Mısır kökenli bir Avusturya vatandaşının bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan asker, saldırganı vurarak öldürmüştü. Avusturya İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, failin radikal İslamcı ideolojiye sempati duyduğu belirtilerek, failin söz konusu saldırıyı dini veya siyasi bir motifle düzenleyip düzenlemediğine dair bir yargıya varmanın ise şu an için mümkün olmadığı kaydedildi.

Salı günü Avusturya parlamento binasının önünde görev yapan bir polis memuru ise bir Afgan vatandaşının saldırısına uğradı. 26 yaşındaki saldırgan, aracında oturmakta olan polis memurunu araçtan zorla çıkarmaya çalıştı.

Geçen hafta ise 23 yaşındaki bir Afgan, Viyana sokaklarında üç kişilik bir aileye saldırı düzenlemiş ve ağır yaralamıştı. 20 yaşındaki bir kişiye de saldıran fail, verdiği ifadede saldırıyı "kötü ve agresif ruh hali" ve "hayatının genel durumuyla ilgili öfkeden" ötürü düzenlediğini söylemişti.
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