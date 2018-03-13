Savcı Gökhan Açıkkolu’nun otopsi raporunu niye açıklamıyor?

Gökhan öğretmenin ve ailesinin maruz kaldığı haksızlıkları dile getirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Gökhan Açıkkolu öğretmenin olayını açıklamıştım. Ailenin kendi imkanları ile cenaze namazı kılınıyor ve bahçeye defnediliyor. Ben Gökhan Açıkkolu öğretmenin işkence sonucu öldürüldüğünü söylemiştim.



İstanbul Başsavcılığı açıklama yaparak, ‘açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır’ diyor. Bir adam hapishanede otururken neden kaburgaları kırılsın? Kim kırdı? Kim darp etti? Benim açıklamalarımdan rahatsızlık duyuyorlar.

‘AİLENİN SUÇ DUYURUSU 1.5 YILDIR SÜMEN ALTI EDİLİYOR’





Biri işkence sonucu öldürülür ve ben sesimi çıkarmazsam benim dilsiz şeytandan ne farkım kalır. (Eski İHH Başkanı Ömer Faruk) Gergerlioğlu söylüyor, İstanbul Başsavcılığı 1.5 yıldır ailenin suç duyurusunu sümen altı etti.





Kovuşturmaya gerek yok kararı verdi ve dosyayı kapattı. En az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu diyor bir avukat. Sen cumhuriyet savcısı değil, saray savcısısın. Benim görevim de saray savcılarına karşı çıkmaktır.” diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, demokrasi ve anayasanın rafa kalktığını belirterek, “Otopsi raporu niye açıklanmıyor Gökhan Açıkkolu’nun. Sevgili savcı, niye açıklamıyorsun? Açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvurmuyorsun sen.” ifadelerini kullandı.





‘GÖRÜŞÜ NE OLURSA OLSUN TUTUKLU BÜTÜN GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI’





CHP lideri gazetecilere verilen hapis cezalarına da temas etti. Meclis’i bombalayanlarla gazetecilere aynı cezanın verildiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet. Birisinin altında uçak var bombalar var. Gazetecinin elinde kalem var. Neden kalemi tuttun, neden hükümeti eleştirdin?





Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç kimi öldürdü? Ellerinde bomba mı vardı? Biz görüşü ne olursa olsun bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını isteriz. Bugün bir köşe yazarına yazmayacaksın diye emir geliyor ve o köşe yazarı siyasi yazı yazamıyor. Neden saray rahatsız olmuş. Sözüm söz ben seni daha çok rahatsız edeceğim.” dedi.





Kılıçdaroğlu’nun bugün CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasından satır başları:





-“Emeklilik yaşını 65’e çıkardılar. Emekli aylığı bağlama oranını düşürdüler ve ne oldu? Benim zamanımda açık 2 milyar 200 milyon liraydı. Şimdi açık 30 milyar lirayı aşmış durumda. Recep (Tayyip Erdoğan) Bey niye demiyorsun bunları, bu SSK’yı kim batırdı? 30 milyar açık var.”’





-“Oyumuzu artırmadan milletvekili sayısını nasıl artırırız. Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Biz bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım. Bunu da Meclis’in görev yapmadığı pazartesi getirelim dediler. Parlamentodan bakan seçmiyorsanız, işlevini sıfırlamışsanız… Bu modelde ittifaka hiç gerek yok.





Ama yasayı çıkardılar. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor. Baraj fiilen artarak devam ediyor. Kaldırın dedik… 12 Eylül darbecileri getirmişti, 20 Temmuz darbecileri savunuyor. Yüzde 1 alan partinin başkanı gelsin Meclis’e. İki baraj getiriyorlar biri yüzde 10 diğeri yüzde 50.”