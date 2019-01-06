Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı /06 Ocak 2019 19:17

Avusturya Başbakanı karda mahsur kaldı

Şiddetli soğukların arkasından gelen kar yağışı, hafta sonu Almanya ve Avusturya’ya beyaz esareti yaşattı. Sadece hafta sonu iki metrededen fazla yağan kar, Avusturya’nın bir çok bölgesinin dış dünya ile bağlantısını kesti. Başbakan Sebastian Kurz da mağdurlar arasında.

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AVUSTURYA’ya hafta sonu iki metre civarında yeni kar düştü. Bir çok beldenin dış dünyayla bağlantısı kesildi. Mahsur kalan yerlere Avusturya askeri helikopterlerinin yardım uçuşu kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da kar mahsurları arasında yer aldı. Grossarltal’da kız arkadaşıyla tatil yapan Kurz, yoğun kar yağışı sonucu Salzburg kentine yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kaldı. 

Türkiye yolu üzerindeki Avusturya’nın can damarı Tauern otobanı çığ tehlikesi yüzünden trafiğe kapandı. Vorarlberg ve Steiermark eyaletlerindeki 12 bin insan elektriksiz kaldı. St. Koloman’da belde sakinlerine çığ tehlikesi nedeniyle evlerinizden dışarı çıkmayın çağrısı yapıldı.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL
Almanya’nın Alpler bölgesi de tamamen kar altında. Çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu belirtildi. Berchtesgadener Land’ta 20 yaşındaki bir kadın çığ sonucu kar altında kalarak, hayatını kaybetti. Bad Tölz’de ise buzlanma sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki bir genç öldü ve ikisi ağır dört kişi yaralandı. 
Münih Havaalanında cumartesi günü 130 uçak seferi iptal edildi. 220 civarında gecikme yaşandı. Münih ve civarında tren seferleri aksadı.
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