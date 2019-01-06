Samanyolu Haber /Gündem / Trump: Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik /06 Ocak 2019 19:08

Trump: Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini ancak bunun çabuk olacağı yönünde bir açıklamayı asla yapmadığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" açıklamasında bulunmuştu. 


İsrail'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'den çekilmesini 'Türkiye'nin Kürtleri koruma güvencesi verme' şartına bağlayan Bolton, "Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri müdahalede bulunmasını istemediklerini" belirtmişti.
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