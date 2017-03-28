Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da Debbie Kasırgası paniği /28 Mart 2017 08:21

Avustralya'da Debbie Kasırgası paniği

Hızı saate 250 km'ye ulaşan tropikal siklon, Avustralya'nın kuzeydoğusundaki tatil adalarını vurduktan sonra ana karadaki Queensland eyaletine ulaştı.

Avustralya'da Debbie Kasırgası paniği


Debbie Kasırgası nedeniyle, eyaletten yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.
Debbie'nin etkili olduğu ilk bölgelerden Whitsunday adasında 23 bin ev elektriksiz kaldı.

Yetkililer Debbie'nin 2011'deki Yasi Kasırgası'ndan bu yana en şiddetli fırtına olabileceğini belirtiyor.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull daha erken saatlerde bölge halkına "evlerini derhal terk ederek yüksek yerlere çıkmaları" çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde yavaşlamış olan kasırganın yeniden güç kazanarak ilerlediğini belirtti.
Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, eyalet tarihindeki en büyük tahliyeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.
"Bu Yasi Kasırgası'ndan da büyük olacak" diyen Palaszczuk, gidecek güvenli yeri olmayanlar yüksek yerlerde sığınaklar hazırlandığını açıkladı.
Halka cep telefonlarını şarj etmeleri uyarısında da bulunuldu.
Şubat 2011'deki Yasi Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 295 km'ye kadar çıkmış ve kasırga yaklaşık 3,5 milyar ABD doları zarara neden olmuştu. Resmi açıklamalara göre Yasi Kasırgası'nda can kaybı yaşanmadı.
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