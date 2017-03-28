Musul'daki sivil ölümlerinin boyutu 'ürkütücü'





Af Örgütü, hava saldırılarının ailelerin bulunduğu binaları hedef aldığına dair kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor.

Sivillerin en az seviyede zarar görmesi için önlemlerin alındığını iddia eden koalisyon güçlerinden ise Af Örgütü'nün raporuna yönelik bir açıklama gelmedi.

"Savaş suçu sayılabilir"

Af Örgütü'nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera "Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir" dedi.



