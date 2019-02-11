Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya ve Fransa arasında 50 milyar dolarlık savunma anlaşması /11 Şubat 2019 16:34

Avustralya ve Fransa arasında 50 milyar dolarlık savunma anlaşması

Avustralya ve Fransa arasında iki yılı aşkın müzakerelerin ardından 50 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandı.

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Başkent Canberra'da iki ülkenin temsilcileri arasında imzalanan anlaşmaya göre Fransız şirketi Naval Group, Avustralya Donanması için 12 adet yeni nesil denizaltı inşa edecek.

Euronews'in haberine göre Fransız şirketi, saldırı sınıfı ilk ilk denizaltıyı 2030 yılında teslim edecek.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın imzalanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, ‘‘Denizaltılar, Avustralya'nın on yıllarca güvenlik ve refahının korunmasına yardımcı olacak, Avustralya ile Fransa arasındaki savunma ilişkisini derinleştirecektir.’’ ifadelerini kullandı.


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