Suudi Bakan: Kaşıkçı'nın cesedi nerde bilmiyoruz, Türkiye delil göndermiyor

Washington Post için köşe de yazan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi skandalının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan alınıp Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanlığına atanan Adil el Cubeyr, Amerikan CBS kanalının 10 Şubat'ta yayımlanan Face The Nation programına katıldı.







Sunucu Margaret Brennan'ın özellikle Kaşıkçı ile ilgili sorularının muhatabı olan Cubeyr, "Ölümü çok çok büyük trajediydi, bir hataydı. Suudi hükümetinin yetkilerinin dışına çıkan yetkilileri tarafından işlendi" diyerek şu vurguyu yaptı:





"Veliaht Prens'in bununla hiçbir ilgisi yok. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi içim emir verilmedi ve olanlar karşısında tüm ülke şoke oldu."





'DUYGULAR VE ABARTMALAR'





ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Veliaht Prens'e işaret eden kanıt olmadığına dair net pozisyonunun bulunduğunu söyleyen Suudi bakan, CIA'in Kongre'ye 'Veliaht'ın ne olup bittiğini bildiğine dair şüphe bulunmadığına' dair rapor sunduğu hatırlatılınca şunları söyledi:





"CIA Kongre'yi nasıl bilgilendirmiş bilmiyorum, ama başkan, dışişleri ve savunma bakanlarının aldığı brifingin bu yöne işaret etmediğine inanıyorum. Araya duygular ve abartmalar karışmış olmalı."





'BİLMİYORUZ DA NE DEMEK?'





"Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" sorusunu "Bilmiyoruz" diye yanıtlayınca sunucunun "Bilmiyoruz ile ne demek istiyorsunuz?" tepkisini gösterdiği Suudi bakan şu karşılığı verdi:





"Bilmiyoruz. Başsavcının bunu ortaya çıkarmaya çalıştığı söyleniyor. Türkiye'den kanıt istedik. Başsavcı kanıt sağlamaları için resmi ve yasal kanallar aracılığıyla Türkiye'den defalarca talepte bulundu. Hala ellerinde olabilecek kanıtları yollamalarını bekliyoruz."





'TÜRKİYE HÜKÜMETİNİ Mİ SUÇLUYORSUNUZ?'





Brennan'ın "Türkiye hükümetini mi suçluyorsunuz?" çıkışına "Hayır, bu suçu işleyen katilleri suçluyorum" yanıtını veren Cubeyr, "Ama katilleri gözaltına aldığınızı söylemiştiniz" hatırlatması üzerine "Evet" dedi.





"Size cesedin nerede olduğunu söyleyemiyorlar mı" diye sorulunca "Hala soruşturuyoruz. Birkaç ihtimal var. Onlara cesedi ne yaptıklarını soruyoruz. Soruşturma devam ediyor, eninde sonunda hakikati bulmamızı bekliyorum" diye konuştu.





'VELİAHT KURŞUN SIKACAĞIM SÖZÜYLE NE DEMEK İSTEMİŞ OLABİLİR?'







Ardından Brennan "New York Times, Veliaht Prens'in 2017'de başdanışmanına Suudi hükümetini eleştirmeyi kesip ülkesine geri dönmezse Cemal Kaşıkçı'ya kurşun sıkacağını söylediğini ve bu iletişimin Amerikan istihbaratı tarafından dinlendiğini haber yaptı. Veliaht Prens neden bahsediyordu?" diye sordu.





Anonim kaynaklara dayanan haberler hakkında yorum yapmayacağını, bu tür haberlerin iki — üç ay sonra yalan çıktığını savunan Cubeyr, Veliaht Prens'in cinayet emrini vermediğinde, cinayetten haberi bile olmadığında, bunun hükümetin izniyle yapılmadığında ısrar etti.





'BEZOS'A ŞANTAJLA KESİNLİKLE İLGİMİZ YOK'





Röportajda, Amazon'un kurucusu ve CEO'su, Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un metresine yolladığı müstehcen görüntüleri ele geçiren Amerikan medya şirketi AMI'nin kendisine şantaj yaptığı, bunda Post'un Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi'ni sorumlu tutan yayınlarının da etkisi olduğuna dair sözleri de gündeme geldi.





"AMI'ye yapılan sızıntılarla Suudi hükümetinin ilgisi var mı?" sorusunu "Kesinlikle hayır. Bu bana pembe dizi gibi geliyor… Bu ilgili taraflar arasında bir şey, bizim hiçbir dahlimiz yok" diye yanıtlayan Cubeyr, "Suudi hükümetine çalışan ya da Suudi hükümeti tarafından tutulan kişilerin de kesinlikle ilgisinin olmadığını söyleyebilir misiniz?" ısrarına da "Evet" yanıtını verdi. AMI ve CEO'su David Pecker ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığından emin olup olmadığı tekrar sorgulanınca "Benim bildiğim kadarıyla yok, olsaydı da bilirdim. Bununla kesinlikle hiçbir ilgimiz yok" dedi.





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