Avustralya Batı Kudus'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Diğer yandan Morrison, ülkesinin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Batı Kudüs'e taşınmasının ancak barış sağlandıktan sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

Aynı zamanda Filistinlilerin Doğu Kudüs'ü başkent olarak belirleyeceği bir devlet kurma hakkına da saygı duyduklarını ekledi.

Morrison, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönünde bir adım atabileceklerini söylemişti.

Avustralyalı siyasetçinin Cumartesi günü yaptığı açıklama ise bu konuda siyasetçiler ve müttefikleri ile birtakım görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından geldi.

İsrail parlamentosu Knesset ve İsrail hükümetine ait diğer birçok kurumun burada olması dolayısıyla Batı Kudüs'ün başkent olarak tanındığı belirtildi.





Orta Doğu'da liberal bir demokrasiyi savunduklarını söyleyen Morrison, büyükelçilik binası Batı Kudüs'e taşınana kadar burada geçici olarak bir savunma ve ticaret ofisinin kurulacağını aktardı.