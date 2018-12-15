Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya Batı Kudus'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak /15 Aralık 2018 14:38

Avustralya Batı Kudus'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıkladı.

SHABER3.COM



Diğer yandan Morrison, ülkesinin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Batı Kudüs'e taşınmasının ancak barış sağlandıktan sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

Aynı zamanda Filistinlilerin Doğu Kudüs'ü başkent olarak belirleyeceği bir devlet kurma hakkına da saygı duyduklarını ekledi.

Morrison, daha önce de yaptığı açıklamalarda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması yönünde bir adım atabileceklerini söylemişti.

Avustralyalı siyasetçinin Cumartesi günü yaptığı açıklama ise bu konuda siyasetçiler ve müttefikleri ile birtakım görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından geldi.

İsrail parlamentosu Knesset ve İsrail hükümetine ait diğer birçok kurumun burada olması dolayısıyla Batı Kudüs'ün başkent olarak tanındığı belirtildi.

Orta Doğu'da liberal bir demokrasiyi savunduklarını söyleyen Morrison, büyükelçilik binası Batı Kudüs'e taşınana kadar burada geçici olarak bir savunma ve ticaret ofisinin kurulacağını aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya Batı Kudus'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak Sonraki Haber >>

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:51