Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti iddiası /15 Aralık 2018 14:35

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti iddiası

CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları merakla beklenirken Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ankara için Mansur Yavaş İstanbul için de Ekrem İmamoğlu isimlerinin kesinleştiğini açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İYİ Parti ile seçim ittifakında mutabakata varmasının ardından gözler özellikle büyük şehirlerin adaylarına çevrildi. Fox Tv’de yayınlanan sabah programına konuk olan ve süreci değerlendiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ‘Ankara için Mansur Yavaş kesinleşti mi?’ sorusuna “Evet Ankara için Mansur Yavaş, İstanbul için de Ekrem İmamoğlu kesinleşti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İÇİN AYRI LANSMAN
Ekrem İmamoğlu’nun isminin açıklanmasının ayrıca tek başına yapılacağını ifade eden Zeyrek şunları söyledi: “Büyük ihtimalle ayın 18’inden sonra büyük şehirler açıklanacak. İstanbul başka bir tarihte lansman gibi büyük gösterişli bir törenle yapılacak. İki aday da kesinleşti. Çünkü Mansur Yavaş meselesi isimle ilgili değil parti ile ilgiliydi. O sorun da çözüldükten sonra kesinleşti.”

ANKARA KAFA  KAFAYA
Bu arada anketler de geliyor. Burada ifade etmek yasalara göre doğru değili ama Ankara’da çok çekişmeli bir yarış olacak gibi görünüyor. Kafa kafaya hatta birinin önde olduğunu söylüyor bütün anketler. Yani AK Parti için daha zor bir süreç olacak gibi görünüyor.
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