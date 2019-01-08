Avşar Film ve Cinemapink'ten yapımcılara: İstediğiniz rakamı veririz; cesaretli olun, filmlerinizi biz gösterelim

. Yaklaşık 350 sinema salonuyla pazarın büyük kısmına sahip Avşar Film ve Cinemapink, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılara, "İstediğiniz rakamı veririz. Cesaretli olun, filmlerinizi biz gösterelim" çağrısında bulundu.





Hürriyet'in haberinde, sinema yapımcıları ile Mars Cinema Group arasındaki krize ilişkin yeni gelişmeler yer aldı.





350'ye yakın sinema salonuyla pazarın diğer büyük oyuncuları Cinemapink ve Avşar Sinemalarının harekete geçtiğinin belirtildiği haberde, Cinemapink yetkililerinin, "Yapımcının istediği rakamı vermeye hazırız, yeter ki film gösterime girsin" sözleri, Avşar Sinemalarının patronu Şükrü Avşar'ın da "Yapımcı cesaretli olsun. Filmler gösterime girsin. Bu işin sonunda Türk sineması kazanır" ifadeleri yer aldı.