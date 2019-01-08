Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore lideri Çin'de /08 Ocak 2019 09:51

Kuzey Kore lideri Çin'de

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un dördüncü kez Çin'e gitti. Kim, Çin lideriyle görüşme gerçekleştirecek.

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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Çin lideri Şi Cinping ile Pekin'de dördüncü kez bir araya geliyor. Resmi ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci bir zirvenin planlarının konuşulacağı öngörülüyor.

KDHC lideri Kim Jong-un'u geçen yıl Çin'e taşıyan yeşil-sarı çizgili trenin dün akşam saatlerinde başkent Pekin'de görülmesi yine basını haklı çıkardı. Bilinen ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapan Kim'in bu kez yine Pekin'e gittiği açıklandı.

KDHC resmi haber ajansı KCNA, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve Kim Yong-chol dahil üst düzey yetkililerin eşlik ettiğini duyurdu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da Kim'in Çin lideri Şi Cinping'in daveti üzerine 3 günlük resmi ziyaret düzenlediğini doğruladı.

Ardından haber ajansları, Kim'in araç konvoyunun Pekin sokaklarındaki görüntülerini paylaştı.
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