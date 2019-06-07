Avrupa'nın lokomotifi yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayına kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Sanayi üretimi, 2018 yılı nisan ayına göre ise yüzde 1,8 azaldı. Yüzde 0,5 artış olarak açıklanan mart ayı verisi teyit edildi.

AVRUPA'NIN LOKOMOTİFİ YAVAŞLADI

Sanayi üretiminin nisanda aylık yüzde 0,4 düşmesi bekleniyordu. Üretimin beklenenden çok daha fazla düşmesi Avrupa'nın lokomotif ekonomisinde yavaşlama korkularını yeniden artırdı.

Veriler Almanya'da martta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,5 azaldığını da ortaya koydu.

OTOMOTİV YÜZDE 1,9 GERİLEDİ

Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün üretiminde mart ve nisan döneminde ocak ve şubat dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,9’lık bir düşüş görüldüğü belirtildi.





Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 genişlemişti. Ülkede hükümetin resmi büyüme beklentisi bu yıl için aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.





