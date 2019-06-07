Şimdi de evlere doğum günü pastasıyla gidiyorlar...

artigercek.com sitesinden Mücahit Avras'ın haberine göre İstanbul'da YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AKP'li aday Binali Yıldırım ve AKP, belediye başkanlığı seçimleri için farklı propaganda yöntemleri deniyor.





AKP'liler bu kapsamda İstanbul'un birçok ilçesinde kişiye 'özel yöntemler' kullanarak seçmene ulaşmaya çalışıyor. Üzerinde 'Doğum Gününüz Kutlu Olsun' yazılı paketlerle kapılarına gelen AKP'li yöneticileri görenler bu duruma anlam vermekte güçlük çekiyor.





TESPİT ETTİKLERİ ADRESLERE DOĞUM GÜNÜ PASTASIYLA GİDİYORLAR





İstanbul Sultanbeyli'de ikamet eden D.Ö. adlı genç de AKP Sultanbeyli teşkilatından geldiklerini beyan eden bir grubun kendilerini ziyaret ettiğini ve 'Doğum Gününü' kutladıklarını söyledi.





D.Ö. adlı genç devamla; ''AKP Sultanbeyli Gençlik Kolları'ndan geldiklerini söyleyen bir grup, ailemle oturduğum binaya gelerek bana içinde bir dilim pasta olan kutuyu verdiler. Üzerinde doğum günümü kutlayan yazıyı görünce merak edip doğum günümü nereden öğrendiklerini sordum. AKP üyesi olduklarını söyleyen bu gruptan sorumlu şahıs ise, korkmamam gerektiğini, doğum günümü YSK sisteminden öğrendiklerini söyledi. Daha sonra öğrendik ki bizim evin dışında birçok eve de bu şekilde gidilmiş.''





KİŞİSEL BİLGİLER BİR PARTİNİN PROPAGANDASI İÇİN KULLANILIYOR





İkamet ettikleri evin kapısına arabayla gelinmesinin ve kendisini komşularına sormalarının kendisini tedirgin ettiğini söyleyen D.Ö., "Kapıya arabayla gelinmesi ve komşulara sorulması tabii ki bizi tedirgin etti. Her gün çok değişik ortamlar vasıtasıyla bir şekilde zaten evimize giriliyor. Elimizi attığımız her mecradan sürekli propagandaya maruz bırakılıyoruz. Bu yetmiyormuş gibi kişisel bilgilerimizin bir parti eliyle propaganda amaçlı kullanılabiliyor olmasının ayrıca sorgulanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum"dedi.





'DAHA ÖNCE DE ÇAY VE KAHVE BAHANESİYLE PROPAGANDA YAPIYORLARDI'





31 Mart seçimlerinde de AKP tarafından kendilerine kahve ve çay hediye edildiğini söyleyen D.Ö., "31 Mart seçimlerinden önce de kahve ve çay hediyelerinin verilmesi adı altında eve gelerek propaganda yaptılar ancak bunun çözüm olmadığını görmüş olmalarına rağmen ısrarla devam ediyorlar. Bu şekilde yüz yüze propaganda yöntemiyle kendilerince başarılı olacaklarını düşünüyorlar ancak yanıldıkları nokta şu ki, bizim bunun çözüm olarak görmediğimizdir. Herkesin kendini rahat hissettiği bir ortamın sağlanması durumunda zaten bu tip girişimlere de gerek kalmayacak.'' şeklinde konuştu.