Avrupa'dan Oğuz Güven uyarısı

AB Komisyonu, gazetemize yönelik baskı ve yıldırma politikasının son halkası olan Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana temel haklar konusunda geriye gittiğine dikkat çekerek, “İddia edilen herhangi bir hata veya suç, her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda kendilerini savunma hakkı olmalıdır” uyarısında bulundu.





AB Komisyonu, 4 gündür gözaltında bulunan Güven’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem bir aday ülke, hem de Avrupa Konseyi üyesi olduğunu anımsattı. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana geriye gittiğini belirterek, “AB bir kez daha anımsatır ki; iddia edilen herhangi bir hata veya suç her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve her bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda kendilerini savunma hakkı olmalıdır” dedi.





Sözcü Kocijancic, Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve Ankara’daki AB delegasyonunun da insan hakları savunucuları ve gazetecilerle ilgili birçok davayı yakından takip ettiğini belirterek, “masumiyet karinesi, adil yargılanma ve kendini savunma hakkı”na her koşulda saygı duyulması gerektiğini anımsattı.





Türkiye’nin, Komisyon tarafından hazırlanan son İlerleme Raporu’nda “ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve örgütlenme hakkı gibi temel değerlerde son bir yıl içerisinde ciddi bir geriye gidiş” gözlemlendiğini anımsatan sözcü, bunların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra atılan adımlar çerçevesinde gerçekleştiğini anımsattı.





Sözcü Kocijancic, “AB’nin defalarca vurguladığı gibi; Türkiye, aday ve Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak, en yüksek demokratik standartlar ve uygulamalara saygı duymalıdır” dedi.