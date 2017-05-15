Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan Oğuz Güven uyarısı /15 Mayıs 2017 08:34

Avrupa'dan Oğuz Güven uyarısı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, cumhuriyet. com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye’yi demokratik standartlara uygun davranmaya çağıran Kocijancic, “Masumiyet karinesi, adil yargılanma ve savunma hakkı”na saygı duyulması gerektiğini anımsattı. Sözcü, Türkiye’deki gazeteci davalarını yakından takip ettiklerini de söyledi.

Avrupa'dan Oğuz Güven uyarısı

AB Komisyonu, gazetemize yönelik baskı ve yıldırma politikasının son halkası olan Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana temel haklar konusunda geriye gittiğine dikkat çekerek, “İddia edilen herhangi bir hata veya suç, her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda kendilerini savunma hakkı olmalıdır” uyarısında bulundu.

AB Komisyonu, 4 gündür gözaltında bulunan Güven’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem bir aday ülke, hem de Avrupa Konseyi üyesi olduğunu anımsattı. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana geriye gittiğini belirterek, “AB bir kez daha anımsatır ki; iddia edilen herhangi bir hata veya suç her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve her bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda kendilerini savunma hakkı olmalıdır” dedi.

Sözcü Kocijancic, Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve Ankara’daki AB delegasyonunun da insan hakları savunucuları ve gazetecilerle ilgili birçok davayı yakından takip ettiğini belirterek, “masumiyet karinesi, adil yargılanma ve kendini savunma hakkı”na her koşulda saygı duyulması gerektiğini anımsattı.

Türkiye’nin, Komisyon tarafından hazırlanan son İlerleme Raporu’nda “ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve örgütlenme hakkı gibi temel değerlerde son bir yıl içerisinde ciddi bir geriye gidiş” gözlemlendiğini anımsatan sözcü, bunların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra atılan adımlar çerçevesinde gerçekleştiğini anımsattı.

Sözcü Kocijancic, “AB’nin defalarca vurguladığı gibi; Türkiye, aday ve Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak, en yüksek demokratik standartlar ve uygulamalara saygı duymalıdır” dedi.
<< Önceki Haber Avrupa'dan Oğuz Güven uyarısı Sonraki Haber >>

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:44:48